إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة بشفا الطائف

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالطائف، إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على طريق الحيط في مرتفعات الشفا بالطائف.

وتمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالطائف بمباشرة الحادث، بعد تلقي غرفة عمليات المنطقة 997 بلاغًا عن وقوعه.

من جانبه، كشف شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر تلقي غرفة العمليات البلاغ عند الساعة ٢:٣٧م، مؤكدًا بتوجيه فرقتين إسعافية وأخرى عناية طبية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأشار إلى أنه تم نقل الحالات من مكان الحادث لمكان آخر لوعورة المنطقة، ما دعا لمباشرة الحالات والتي بلغ عددها 9 حالات صُنفت بالمستقرة بين رجال ونساء وأطفال، حيث تم التعامل معهم بتقديم الخدمة الإسعافية ونقل ست حالات إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، فيما اكتفت ثلاث حالات بالخدمة بالموقع دون الرغبة منهم في النقل.

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