إدارات تعليمية تؤخر بداية الدراسة إلى التاسعة صباحًا بسبب موجة البرد

وجّهت إدارات تعليمية عدة، اليوم السبت، بتأخير بداية الدراسة معظم أيام الأسبوع، الذي يبدأ غدًا الأحد، نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها بعض مناطق المملكة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

فقد وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي بتأخير بداية الدراسة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى التاسعة صباحًا في جميع المدارس.

كما وجّه مركز الجوف التخصصي (أول مركز رعاية نهاري يقدم خدمات التدريب والتأهيل بالجوف)، تأخير بداية الدراسة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى التاسعة صباحًا، متمنين للجميع التوفيق.

من جانبه، وجّه مدير تعليم القريات الدكتور محمد الثبيتي، بتأخير بداية الدراسة لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى التاسعة صباحًا في جميع المدارس، نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

‏‎وأعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا لمدة ثلاثة أيام، بدايةً من غد؛ بناءً على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

كما وجّه مدير عام تعليم تبوك بتأجيل بداية اليوم الدراسي من يوم غدٍ الأحد 15-6 وحتى الخميس 19-6 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة للطلبة والمنسوبين (بنين- بنات) دون اصطفاف صباحي، نظرًا للأحوال الجوية.

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وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، فإن نهاية اليوم الدراسي طيلة أيام الأسبوع ستكون عند الثانية ظهرًا كحد أقصى.

بدوره، وجّه مدير عام التعليم المكلف بحائل، بتأخير بداية الدراسة لهذا الأسبوع من الأحد إلى الخميس 15-19/ 6 / 1441هـ إلى الساعة 9ص، وخروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بحائل على المدارس بإيقاف الاصطفاف الصباحي لهذا الأسبوع والحرص على سلامة الطلاب والطالبات وتوفير وسائل التدفئة اللازمة، مطالبة بأن تكون بداية الحصة الأولى الساعة التاسعة، والخروج نهاية اليوم الدراسي في نفس التوقيت السابق المعتاد على أن يبلغ أولياء الأمور بذلك.

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