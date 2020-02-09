أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انحراف طائرة عن مسارها في مدرج مطارالملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «عاجل»، فإن طائرة تابعة لشركة «أونير» التركية، وتعرضت أمس لمشكلة في أنظمة «الهايدروليك» الخاصة بعجلات الهبوط بعد إقلاعها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ ما اضطر قائد الطائرة إلى العودة للمطار وإجراء هبوط اضطراري وحرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة إلى الوزن الذي يسمح بهبوطها بأمان.
من جانبها، باشرت فرق الإطفاء المختصة بالمطار، الحادث الذي لم يسفر عن أي إصابات.
وأكدت معلومات حصلت عليها «عاجل»، أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أسبوع للشركة؛ حيث تعرضت طائرة شحن من طراز بوينج B747، لأضرار في هيكلها بعد احتكاك ذيلها بمدرج مطار الملك فهد الدولي بالدمام أثناء إقلاعها متجهة إلى مدينة سرقسطة الإسبانية؛ ما اضطرها إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريًّا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر مقطع انحراف طائرة عن مسارها في مدرج بمطار جدة يكشف مفاجأة.. الشركة تركية والحادث الثاني في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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