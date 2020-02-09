انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على خمس مناطق في المملكة، مشيرةً إلى استمرار انخفاض الحرارة على شمال المملكة ووسطها.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: «حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والشرقية) وتمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض».

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ووسطها، مع غيوم بالسماء جزئية على شمال البلاد وجنوبها وغربها.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14/40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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