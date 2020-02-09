إخماد حريق نشب في شقة بجدة وإخلاء 9 أشخاص دون إصابات

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمكة، مساء اليوم السبت، إخماد النيران في إحدى شقق جدة، مؤكدة إخلاء 9 أشخاص دون إصابات.
وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن «مدني جدة» أخمد حريقًا اندلع بشقة بالدور الأرضي في عمارة مكوَّنة من ٣ طوابق، مؤكدًا إخلاء تسعة أشخاص من الشقة دون أي إصابات.
وأفاد القرني، أنه «عند الساعة (13:38) تبلغ مركز «جنوب 2» بنشوب حريق في منزل بحي مدائن الفهد، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن «الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأرضي لعمارة مكوّنة من ثلاثة أدوار، ووجود احتجاز، فيما قامت فرق الإنقاذ باقتحام المبنى، وإخراج 9 حالات عن طريق السلالم اليدوية، وهم بصحة جيدة.
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