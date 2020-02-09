مدني جدة: إخلاء 14 شخصا من عمارة سكنية

‏صرح الدفاع المدني بمحافظة جدة، أنه قام بإخلاء 14 شخصا من عمارة سكنية وسيطر على حريق في إحدى الشقق. ‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغا في تمام الساعة 01:42 يفيد عن وجود حريق في شقة بحي الواحة ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع وبالوصول اتضح أن الحريق في شقة في الدور الثاني بعمارة مكونة من 5 أدوار وعلى الفور تدخلت الفرق وأخلت 14 شخص وتمت السيطرة على الحريق في حينه، ونتج عن ذلك إصابة فتاة باختناق بسيط حيث تلقت العلاج اللازم بالموقع، وحث القرني الجميع على توفير كواشف الحريق والطفايات ووسائل السلامة بالمنزل حفاظاً على سلامتهم.



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