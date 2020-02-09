

جيزان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

استضافت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان اليوم، عدداً من طالبات المرحلة الثانوية من مدارس التعليم العام، ضمن برنامج التوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع عن العمل التقني والمهني.

وهدفت الزيارة لمساعدة طالبات المرحلة الثانوية على ترسيخ اختياراتهن المهنية وتقييم ميولهن واستعداداتهن للتخطيط للاندماج في حقل التخصصات المهنية، وتعريفهن بالتخصصات التقنية ومتطلبات الالتحاق بالكلية، وأقسامها التدريبة وإداراتها.

وشاركت الطالبات خلال الزيارة في عدد من الورش المهنية المتنوعة شملت " التجميل والتصميم والحاسب الآلي " .

ويأتي برنامج استضافة الطالبات امتدادًا لجهود الكلية في المشاركة في الأسبوع الإرشادي التعليمي المهني والمقام تحت شعار " المهنة والتعليم المعتمد على الذات" الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي في عدد من مدارس الثانوية في المنطقة واستهدفت 150 طالبة في المرحلة الثانوية.

// انتهى //

10:28ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقنية البنات بجازان تستضيف طالبات المرحلة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.