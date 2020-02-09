السعودية اليوم / السفارة اليمنية في الصين تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين اليمنيين



عدن 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أكدت السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة المتواجدين في مدينة ووهان.

جاء هذا في بيان للسفارة بثته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، وأعلنت فيه وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجه بها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد، للطلاب المبتعثين وعوائلهم وعددهم ١٧٠ في مدينة ووهان الصينية كأحد الإجراءات الحكومية لمتابعة أوضاعهم بعد انتشار فيروس كورونا.

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10:23ت م

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