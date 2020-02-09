السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



لندن 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر وقع ، اليوم ، على بعد 122 كيلومترا جنوبي كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير لها اليوم أن الزلزال وقع على عمق حوالي 31.3 كيلومتر.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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10:06ت م

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