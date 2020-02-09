السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تختتم الدورة العملية الـ 21



نجران 15 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" أمس، الدورة العلمية الـ 21 لتحفيظ المتون، وذلك بجامع الوادعي بحي الفهد الشمالي بنجران.

وتضمنت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، شرح عمدة الأحكام من "كتاب الزكاة وكتاب الصيام"، وشرح "عقيدة ابن أبي زيد القيرواني"، وتأتي الدورة ضمن البرامج العلمية التي ينفذها فرع الوزارة لنشر العلم الشرعي وتكثيف البرامج العلمية التي تثري طلاب العلم.

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