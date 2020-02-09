السعودية اليوم / تعليم نجران يُطلق فعاليات أسبوع التوعية من التنمر



نجران 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد اليوم، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار " معاً- ضد- التنمر" بمتابعة من مدير تعليم المنطقة الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمدارس المنطقة والمكاتب التعليمية التابعة لها، والتي تستمر لمدة اسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي أن الفعاليات تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد، مُشيراً إلى أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم.

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09:29ت م

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