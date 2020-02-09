شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة ومحافظات خيبر, والحناكية, والعلا, والعيص, ووادي الفرع, والمهد, وبدر, وينبع .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.