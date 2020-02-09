شكرا لقرائتكم إنهاء معاناة فتاة من تشوه الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09 متابعات الخليج 365 - الرياض أسهم بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة العظام والتخدير والعمليات بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج في إنهاء معاناة فتاة من تشوه في الركبة اليسرى واعوجاج خارجي (ركبة فحجاء) وعرج بالمشي. Advertisements وقرر الفريق المعالج بعد عمل الأشعة المطلوبة والفحوصات اللازمة ووضع خطة علاجية إجراء عملية باستخدام تخدير نخاعي (نصفي) وتم إصلاح اعوجاج عظمة الفخذ وعظمة الساق والتشوه بالركبة اليسرى، وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح ، حيث تعتبر هذه العملية من العمليات التخصصية المتقدمة في جراحة العظام. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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