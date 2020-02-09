شكرا لقرائتكم بلدية خميس مشيط تستعيد 10 آلاف م٢ من الأراضي الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09 ببلدية تندحة الفرعية متابعات الخليج 365- خميس مشيط صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية تندحة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط ضبطت تعديات على أراضٍ حكومية بخميس مشيط على مساحة تقدر بنحو 10000 م٢ تقريباً. Advertisements وأوضح القرني أن هذه التعديات عبارة عن عقوم ترابية وجدران بلوك حيث تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات. وأكد أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات على الأراضي الحكومية منذ بدايتها وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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