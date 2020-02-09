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بلدية خميس مشيط تستعيد 10 آلاف م٢ من الأراضي الحكومية

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2020-02-09

ببلدية تندحة الفرعية

متابعات الخليج 365- خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية تندحة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط ضبطت تعديات على أراضٍ حكومية بخميس مشيط على مساحة تقدر بنحو 10000 م٢ تقريباً.

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وأوضح القرني أن هذه التعديات عبارة عن عقوم ترابية وجدران بلوك حيث تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

وأكد أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات على الأراضي الحكومية منذ بدايتها وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.

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