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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 805 أشخاص

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شكرا لقرائتكم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 805 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09

تخطت فيروس سارس القاتل

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 حالات وفاة.

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وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفاً و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وتخطت هذه الأرقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامي 2002 و2003، والذي أودى بحياة 774 شخصاً في أنحاء العالم.

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