شاهد.. طائرة تهبط اضطرارياً داخل مطار جدة بعد إقلاعها بوقت قليل

︎ :

.

وثّق مقطع فيديو، لحظة هبوط طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطرارياً في مطار جدة بعد إقلاعها بوقت قليل؛ إثر تعرضها لمشكلة فنية.

Advertisements

وأظهر الفيديو، الطائرة وهي تهبط بشكل اضطراري، بعدما اتبع قائدها طريقة حرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة والتغلب على الخلل الذي أصاب النظام الهيدروليكي.

بدورها سارعت الفرق المختصة والطارئة داخل المطار إلى مباشرة الواقعة لتفادي وقوع أي إصابات أو خسائر.



