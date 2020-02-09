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كشف خبراء أمنيون طريقة عمل الحقائب الذكية لنقل الأموال ، والتي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً ساما

وأوضحوا أن فكرة الحقيبة تعمل على أساس نفث الحبر الأمني على النقود حال تعرضها لحالات السرقة أو السطو أو تغيير مسار سيارة نقل الأموال ،يكون دليل على سرقة تلك الأموال ويمكن الوصول إلى السارق بمجرد محاولة تداوله للأوراق النقدية

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كما توفر تلك الحقائب تقنية لإلتقاط الصور للشخص الذي يحاول عملية السرقة مما يسهل عمل الجهات الأمنية

وأكدوا أن الأموال لا تضيع ، إذ أن لكل ورقة نقدية رقم تسلسلي ، ويمكن للبنوك أن تطلب إعادة طبعها عبر أنظمة أمنية متخصصة

الجدير بالذكر أن ساما حذرت من تداول الأموال التي طالها الحبر الأمني وأكدت على أنها غير صالحها للتداول بالأسواق

