بالفيديو: “المغامسي” يوضح لماذا انتشر فيروس “كورونا”؟! وماذا نفعل في حالة الإصابة به؟!

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أوضح الشيخ “صالح المغامسي”؛ إمام وخطيب مسجد قباء، في برنامجه “الأبواب المتفرقة”، السبب وراء انتشار فيروس “كورونا” من الناحية الشرعية، وماذا علينا فعله في حالة انتشار الفيروس أو الإصابة به.

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وقال “المغامسي”: “أن انتشار الأمراض يأتي في إطار أنه كلما شعر الناس بالقدرة، أراهم الله ضعفهم وهي سنن تسير على المسلم والكافر، ظهرت في العرب والعجم، وفي المتقدمين والمتأخرين، ولله حكمة بالغة في ذلك، فكلما أحدث الناس تطورًا في الطب، أحدث الله ما يعجزهم”، مشيرًا إلى أن انتشار الأوبئة حدث في عهد الصحابة ومات خلق كثير بسببه.

وحول ماذا يجب علينا فعله للتعامل مع “كورونا”، أوضح “المغامسي” أنه يجب على العبد في البداية التوكل على الله، والاستعاذة بالله من سيء الأسقام فإن النبي استعاذ بالله منها، ثم إذا وقع المحذور وجب التسليم، ثم الأخذ بالأسباب، ولا حرج في ذلك.

وتابع “المغامسي” بقوله: “فما تفعله منظمة الصحة العالمية وباقي بلدان العالم، ووزارة الصحة في بلدنا، كل هذه الأسباب مشروعة، واشتراك العالم إنسانيًا في صد هذا الأمر والتقليل من خطره جائز ومحمود، لذا كان اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الصيني وتقديمه المساعدة له، هو من باب الدبلوماسية المحمودة التي تدل على ثمة مشتركات إنسانية لا علاقة لها بالأديان”.