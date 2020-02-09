ثقافي / أساسيات لغة الإشارة".. دورة تدريبية بجستر نجران غدا



نجران 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع الجمعية

وتستهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة.

// انتهى //

07:40ت م

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نجران 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسينظم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" غدا، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات لغة الإشارة"، وذلك في فندق أوسيس بحي الأمير مشعل.وتستهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة.// انتهى //07:40ت م0011

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