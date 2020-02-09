السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 805 حالات وفاة



بكين 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 حالات وفاة.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وتخطت هذه الأرقام حصيلة ضحايا فيروس سارس القاتل عامي 2002 و2003، والذي أودى بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.

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