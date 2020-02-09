السعودية اليوم / وزير جزائري: برنامج عمل مشترك جزائري-تونسي لمكافحة الإرهاب العابر للحدود



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أكد وزير المجاهدين الجزائري (قدماء المحاربين خلال ثورة تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي) الطيب زيتوني اليوم، بمدينة ساقية سيدي يوسف التونسية أن "الجزائر و تونس تعملان على تنفيذ عدة برامج تنموية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة و ضمان استقرار و أمن البلدين من خلال التصدي و بكل حزم للإرهاب العابر للحدود".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لأحداث ساقية سيدي يوسف بحضور وزير البيئة و التنمية المحلية التونسي مختار الهمامي ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد "قد شرعا في انطلاقة متجددة وفق رؤية جديدة لتنفيذ عدة برامج تنموية مشتركة بين البلدين تسهم في الرفع من المستوى المعيشي للشعبين والارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة و مستدامة تخدم المصلحة المشتركة للبلدين".

وأشاد الوزير التونسي بدوره بالتعاون بين البلدين في المجالين الأمني و العسكري و حرصهما على مقاومة ظاهرة الإرهاب و تحقيق الاستقرار بالبلدين و مواجهة المخاطر التي تهددهما.

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