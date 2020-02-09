اقتصادي / جمارك غينيا كوناكري تعلق استيراد البضائع عبر الحدود البرية



كوناكري 14جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أعلنت غينيا كوناكري تعليق استيراد البضائع عبر الحدود البرية حتى إشعار آخر.

وأفاد مدير الاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك، العقيد عبدولاي تراوري، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تأمين الحدود، والحفاظ على سلامة البلاد، مضيفا أن حركة الأشخاص وسلعهم لن تتأثر بهذا الإجراء الأمني الجديد المفروض من قبل الجمارك الغينية.

وكانت جمارك غينيا كوناكري قد صادرت في 14 يناير الماضي كمية من الذخيرة، قدرت بنحو 40 طنًا من من خراطيش الأعيرة النارية، وبعد هذا الإجراء قررت السلطات الغينية اتخاذ تدابير من أجل فرض رقابة صارمة على الحدود البرية بين غينيا، و6 دول مجاورة لها.

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03:18ت م

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