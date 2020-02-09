بالفيديو .. مرزوق الغانم يلقي وثائق صفقة القرن في سلة المهملات

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم أمس السبت، صفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، قائلًا إن مكانها الطبيعي هو سلة المهملات، وذلك خلال جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي، عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

وتصدر اسم مرزوق الغانم قائمة بحث السعوديين على محرك الباحث العالمي غوغل فور انتشار مقطع فيديو له، ظهر خلاله وهو يتحدث عن صفقة القرن، قبل أن يقوم بإلقاء نسخة من وثائق الصفقة في سلة المهملات.

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وقال الغانم في مقطع الفيديو المتداول : “أشكر من دعا إلى هذا المؤتمر الطارئ، وأقول لكل من حضر من برلماتنا العربية أن هذا العشم بهم، وما ضاع حق وراءه مطالب، ولذا ستعود فلسطين وستعود القدس عاجلا أم أجلا”.

وأضاف “نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذا وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي هو مذبلة التاريخ”، قبل أن يرفعها ويلقيها في سلة المهملات بالفعل، وسط تصفيق جميع الحاضرين.

وأكد الغانم أن صفقة القرن ولدت ميتة، ولن تنفع ألف إدارة ومؤسسة في تسويقها، موضحا أن توقيتها غير ناضج، وتم رفضها من أصحاب القضية أنفسهم والعرب قيادات ونخب وشعوب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 28 من يناير الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، واعلن خلالها أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ليقابل الفلسطينيون هذه الصفقة بالرفض، كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفضه لها، وأن القدس ليست للبيع.

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