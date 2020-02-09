شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين " اليوم" ومعهد الإدارة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس التحرير الزميل عمر الشدي بحضور مدير عام دار ”الخليج 365” للإعلام حسن الهديب، مدير عام معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية محمد باجنيد يرافقه رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بالمعهد حسن بن محمد خرمي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأوجه الاستثمار والتنمية، وأعرب رئيس التحرير عن تقديره لبرامج معهد الإدارة التدريبية ودورها في تنمية وتأهيل موظفي الدوائر الحكومية. وأطلع «باجنيد» على أقسام الدار ومنظومة العمل الصحفي فيها، مشيدا بتطورها التنظيمي والتقني.

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