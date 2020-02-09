شكرا لقرائتكم خبر عن سيهات تحتضن «بداية حلم» الأكاديمي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وكيل محافظة القطيف فلاح الخالدي أمس الأول، فعاليات ملتقى التخصصات الأكاديمية «بداية حلم»، الذي ينظمه فريق عطاء التطوعي في مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بمركز سيهات بمحافظة القطيف.

وأكد الخالدي في كلمته أن هذا الملتقى يأتي امتدادا لما توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله- للتعليم من رعاية واهتمام، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي لما له من دور بارز في تنمية سوق العمل من خلال التخصصات الجامعية، التي تسهم في نهضة بلادنا الغالية وتحقق أهداف الرؤية الطموح لمملكتنا الحبيبة 2030، مؤكدا كذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- وحرصهما ومتابعتهما ودعمهما الدائم لمثل هذه الملتقيات والأنشطة على مستوى الشرقية، وهو خير دليل على اهتمام الدولة بالتعليم ومخرجاته.

ويضم الملتقى معرضًا للتعريف بالتخصصات، وورش عمل متنوعة منها؛ التحضير للاختبارات الدولية، و«حياة متخصصة» و«كيف تختار تخصصك الجامعي»، التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والسنة التحضيرية لمساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي، وأقيم الملتقى لمدة يومين بالفترة المسائية.