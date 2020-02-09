شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1526 قطعة ألعاب وإعادة 25 طفلا لذويهم والان نبدء بالتفاصيل

صادرت الإدارة العامة للأمن والسلامة في وكالة الخدمات بأمانة الشرقية 1526 قطعة من الألعاب وأتلفت 308 أكياس من الحلويات، وأعادت 25 طفلا تائها لذويهم.

جاء ذلك ضمن أبرز جهود الإدارة خلال شهر جمادى الأولى الماضي، التي تهدف لتعزيز الدور الرقابي والحد من المخالفات.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل أن الأمانة تواصل جهودها الرقابية، التي تهدف لتعزيز الدور الرقابي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والجولات الرقابية في العديد من الأماكن، وقال إن الإدارة العامة للأمن والسلامة في وكالة الخدمات ضبطت مؤخرًا العديد من المخالفات في الواجهة البحرية بالدمام، حيث تم ضبط عدد من الباعة الجائلين ومنع افتراش الطرقات، فيما تم رصد عدد من المتنزهين المخالفين، الذين قاموا بمخالفات مثل إشعال النار لأغراض الشوي واستخدام الشيشة، إضافة إلى أنه تم منع تأجير الدراجات الهوائية بطريقة غير نظامية.

ولفت إلى أنه تم تحويل المخالفين لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم نتيجة عدم التجاوب في اتباع التحذيرات القانونية، وأشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة قامت بتوفير عدد من أفراد الأمن لتأمين حركة سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام على مدار الساعة، إضافة لتنظيم الحركة المرورية لتأمين حركة المركبات وتسهيل دخول وخروج المتسوقين، من خلال تأمين أفراد أمن ودوريات، ومساندة سوق الحراج بالدعم برجال أمن، لمتابعة مخالفي أنظمة البلدية.