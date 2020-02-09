شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء لاكتشاف إبداعات الجامعيين بمختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

عقدت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية مؤخرا، لقاءً تحت عنوان «هاكثون التطبيقية الإبداعي للعام الجامعي 1440-1441هـ»، الذي تقدمه كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام؛ لاكتشاف التحديات التي تواجه إدارات التعليم في جميع المجالات، واكتشاف المبدعين من الطلبة الجامعيين ودعمهم، بحضور مساعد الشؤون التعليمية «بنين» د. سامي العتيبي، وعدد من مدراء ومديرات إدارات الشؤون التعليمية.

واستعرضت منسقة العلاقات العامة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع عائدة القويز، فكرة الهاكثون، مشيرة إلى أن الهدف منه إيجاد حلول إبداعية، ودور وكالة الجامعة هو تبني الحلول الإبداعية الواقعية مع الجهات المقدمة للتحديات التي تواجه إدارتها، ومخرجات الهاكثون عبارة عن حلول إبداعية قابلة للتطبيق يقدمها طلاب مبدعون في مختلف المجالات من الجامعة، مؤكدة أن الجامعة بصدد النهوض بحراك فكري ومجتمعي يوائم بين إبداعات الطلاب وسوق العمل.

وأشارت إلى أن اللقاء عُقد للتواصل وتوضيح الصورة وبلورة فكرة الهاكثون التطبيقية بشكل يدعم احتياج التعليم، من خلال الاستثمار في الإنسان بمشاريع وبرامج نوعية، ويهدف الهاكثون للوصول إلى حلول عملية تسهم في حل المشكلات من خلال تعزيز المهارات الطلابية الإبداعية وإدارة الوقت، لافتة النظر إلى أن خطة العمل ترتكز على 3 أيام في تصور للخطة التشغيلية ستنهض على مجموعة ورش عمل ومرشدين، التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد وتسليم المشروع إلى جانب نتائج تحكيم مخرجات الهاكثون في اليوم الثالث.

من جانبها، نوهت وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د. سحر فلاته، بأن وضوح التحديات المطروحة أمام الطلاب المبدعين سيسهم في حل ومعالجة جميع التحديات المطروحة واقعيا، مشيرةً إلى أن الكلية تضخ قدرات هائلة لسوق العمل، لاسيما قطاع البنوك والأعمال، ومجال خدمة المجتمع.