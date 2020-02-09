شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي في إدارة الأعمال بكلية مجتمع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تنظم كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، غدا، برنامجا تدريبيا في مجال إدارة الأعمال، يغطي «12» مجالا في الأنشطة التجارية، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح عميد الكلية د. هيثم باحيدرة، أن البرنامج مخصص للبنين الذين تبلغ أعمارهم «16» عاما فما فوق، ويشتمل على مقدمة في إدارة الأعمال، وقيادة الموظفين، وبناء مجموعات عمل متميزة، والتسويق، وإدارة سلسلة الإمداد، والمحاسبة، وقانون العمل السعودي، والعناية بصحة وسلامة الموظفين، ودراسة أساليب الاحتيال، وطرق الوقاية منها، وتأسيس الشركات الصغيرة، وتكامل الأعمال «من خلال برنامج ساب».

وأشار باحيدرة، إلى أن الكلية اشترطت على راغبي الالتحاق بالبرنامج الإلمام بالمهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن الدراسة في الفترة المسائية من الساعة 6 إلى 9 مساء، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، «الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء»، والدراسة مفيدة للمتدربين الذين ليست لديهم معرفة كافية بإدارة الأعمال وتفتح لهم مجالا واسعا في الثقافة التجارية والإدارية، وعلى الراغبين في المزيد من المعلومات زيارة الكلية.