شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتعريف ببرنامج «أجير» والان نبدء بالتفاصيل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية نهاية الإسبوع الماضي ورشة عمل، بعنوان «أجير» للتعريف بالبرنامج وطرق الاستفادة منه.

وألقى المحاضرة فيصل الحرقان الذي بدوره عرف برنامج «أجير» بأنه إشعار يتيح للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق كفاءة أعلى من العمالة الوافدة وتدوير الخبرات داخل السوق السعودي والحد من عدد التأشيرات المصدرة، كما يسهل الوقت والجهد لتوفير العمالة واستعرض خلال المحاضرة شروط الخدمة، والتي نصت على أن تكون المنشأة مقدمة الخدمة والمنشأة المستفيدة تحت النشاط ذاته، وأن تكون أقصى مدة إعارة خدمات العامل ١٢ شهرا كل سنتين، إضافة إلى أن الحد الأعلى لكل كيان هو إعارة ٢٠٪ من مجموع العمالة الأجنبية، واختتمت الورشة بفتح باب المناقشة بمشاركة مدير إدارة التنمية ومتابعة أداء خدمات الزراعة م. عبدالله النعمة للإجابة عن أسئلة الحضور والرفع بمقترحاتهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامرالمطيري دعم فرع الوزارة بالمنطقة للبرنامج الذي يعد أحد أهداف التحول الوطني، ومتابعة كل ما يسهل تعاملات المنشآت الحكومية والأهلية فيما بينها، وأكد على ضرورة أن تكون الخدمات المقدمة للمستفيدين إلكترونيا من منطلق الحكومة الرقمية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.