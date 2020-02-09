شكرا لقرائتكم خبر عن دورة في التعامل مع اختبار القدرات والان نبدء بالتفاصيل

ينظم نادي الحي الترفيهي التعليمي بثانوية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، دورة مهارات التعامل مع اختبار القدرات ولمدة خمسة أيام، وذلك في قاعة جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم. وتتناول الدورة مجموعة من إستراتيجيات الحلول الخاصة باختبارات القدرات وبعض مفاتيح الحل التي توصل إلى الإجابة الصحيحة، كما تشمل محاور عدة منها الفرق بين الاختبار المحوسب والورقي للقدرات العامة، وأساسيات التعامل مع القسم اللفظي، وأساسيات التعامل مع القسم الكمي، والتدريب على التجميعات الأخيرة، ومناقشة مفتوحة مع الطلاب. وأشار النادي إلى أن الفئة المستهدفة هم طلاب الصفين الثاني والثالث الثانويين.

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