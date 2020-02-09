شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع نموذجية في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

بحث فريق مشترك يضم سبعة خبراء من جامعة الملك فيصل وجامعة فاخيننجن الهولندية أمس، تطوير الممارسات الزراعة وتحسين الإنتاج الزراعي في محافظتي رفحاء والعويقيلة، وعمل حقول إرشادية حديثة باستخدام تقنيات حديثة في المزارع النموذجية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وقدم الفريق عددا من الاستشارات العلمية، خلال زيارته لمزارع المحافظتين، يرافقهم مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة برفحاء م.عبدالله الخريجي، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة الملك فيصل ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبشراكة دولية مع جامعة فاخيننجن الهولندية.