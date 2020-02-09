شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع نموذجية في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الفريق عددا من الاستشارات العلمية، خلال زيارته لمزارع المحافظتين، يرافقهم مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة برفحاء م.عبدالله الخريجي، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة الملك فيصل ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبشراكة دولية مع جامعة فاخيننجن الهولندية.
كانت هذه تفاصيل خبر مزارع نموذجية
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