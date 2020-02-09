شكرا لقرائتكم خبر عن 150 طالبا في معسكر للبرمجة والروبوت والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف جامعة تبوك اليوم فعاليات معسكر طويق للناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، خلال الفترة من 9 - 12 فبراير الجاري، والذي يأتي ضمن مبادرات الاتحاد سعياً لتدريب 3000 ناشئ حول المملكة خلال العام الجاري. ويهدف معسكر طويق بتبوك إلى تدريب الناشئين أصحاب الفئات العمرية من 9 إلى 13 عامًا على أساسيات البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي من خلال مدربين مختصين في مجالي برمجة الألعاب الإلكترونية وصناعة الروبوت، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 4 أيام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً. وأوضح عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة د. ماجد أبو ركبة أن مثل هذا الحدث يأتي إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحفيز الأجيال الناشئة وتعريفهم على تقنيات البرمجة والتقنيات الحديثة وصناعة الروبوتات، مشيراً إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في المعسكر بلغ أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف محافظات ومراكز منطقة تبوك، حيث جرى قبول 150 منهم فقط وفْق معايير وضوابط حددها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

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