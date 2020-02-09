شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 170 ألف عملية بالمحاكم وكتابات العدل والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوزت الـ48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم. وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ والتي بلغت 22 ألف عملية، فمنها 4000 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
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