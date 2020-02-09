شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يمد أيادي الخير لمحتاجين في اليمن وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، وقدم مساعداته لهم في العديد من الصور التي تنوعت بين سلال غذائية ومواد إغاثية وحقائب شتوية وخدمات طبية وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

ووزع المركز أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية استور بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2500 فرد.

كما وزع 350 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 1750 فردا، ووزع 1000 حقيبة شتوية في مديرية زهوب بإقليم بلوشستان في باكستان، استفاد منها 5000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وفي دولة اليمن الشقيق واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الرعايا التكاملية 2544 مستفيدا، وعيادة التحصين 5 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 237 فردا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 733 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 372 مريضا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 2745 مريضا، وصرف الأدوية لـ 2469 مريضا، واستقبل قسم التنويم 27 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1033 شخصا، وقسم تخطيط القلب 11 مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين.

ووزع المركز أول أمس 35 سلة غذائية و35 خيمة و210 بطاطين و70 بساطا للنازحين من الحديدة وتعز إلى مديرية الكود في محافظة أبين، استفاد منها 210 نازحين. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته بدون استثناء.