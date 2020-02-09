شكرا لقرائتكم خبر عن متعافون يدعمون بتجاربهم مرضى السرطان في مستشفيات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق متعافون من مرض السرطان رجالا ونساء بالمنطقة الشرقية، مبادرة للدعم النفسي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، من خلال تنظيمهم زيارات تثقيفية للمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي بالمستشفيات وتزويدهم بتجاربهم وخبراتهم كمتعافين في مواجهة المرض والشفاء منه.

» لجنة الأمل

وتأتي المبادرة بتنظيم جمعية السرطان السعودية بالمنطقة ممثلة في لجنة الأمل، التي تضم عددا من المتعافين والمصابين بالمرض، وانطلقت بزيارة لقسم العلاج الكيميائي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية مي الجبر، ومدير قسم الأورام بالمستشفى د.هاني الهاشمي.

» تجارب المتعافين

وأوضح مستشار وعضو لجنة الأمل عبدالله الدحيم، أن المبادرة تأتي استشعارا من المتعافين بدورهم الاجتماعي والخيري في دعم مرضى السرطان وخاصة من يتلقون العلاج الكيميائي بالمستشفيات باعتبارها المرحلة الأهم والأصعب في العلاج، مبينا أن الهدف منها دعم المرضى نفسيا، والتخفيف من معاناتهم المرضية، إضافة لتسليط الضوء على تجارب المتعافين باللجنة وخبرتهم في تجاوز المرض والشفاء منه، كما تتضمن تقديم الهدايا العينية للمرضى.

» حملة خليجية

وفي ذات السياق، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، فعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان التي ينظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية بالمنطقة.

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» معرض تثقيفي

وتنطلق فعاليات الحملة من خلال المعرض التثقيفي التوعوي بأحد المجمعات بالخبر بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة تحت شعار «40×40» بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان.

» رفع الوعي

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية بالمنطقة عبدالعزيز التركي، الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- بكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم، وتوجيهاتهما المستمرة للجمعية بتفعيل جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي الصحي بالمجتمع والحد من انتشار أمراض السرطان.

» برامج توعوية

وبين أن الحملة الخليجية الموحدة للتوعية عن السرطان تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، وتستهدف نشر الوعي الصحي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع، وتعزيز دورهم من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة السرطان والوقاية منه.