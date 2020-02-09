شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون ريال لمجمع «العيون» الخيرية والان نبدء بالتفاصيل
حضر حفل توقيع العقد مع الشركة المنفذة رئيس الجمعية صالح الماضي، ونائب رئيس مركز التنمية الاجتماعية عادل الماجد، وعدد من أعيان مدينة العيون، ورؤساء المؤسسات الخيرية والاجتماعية والحكومية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن إنشاء المجمع التجاري يعتبر أول وقف خيري للجمعية سينجز بناؤه خلال عام، على مساحة 4874 مترا مربعا، ويحتوي على 22 محلا، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالمجمع من مصلى ودورات مياه ومواقف للسيارات.
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