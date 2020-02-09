شكرا لقرائتكم خبر عن مساج و«تاتو» مخالف بمشغل نسائي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم أمانة الأحساء خالد بووشل: إن ممارسة الأندية الصحية والرياضية أي علاجات طبية كنشاط المساج، لابد من الحصول على التراخيص المطلوبة، والتي تتعلق بجهات حكومية ذات اختصاص كوزارة الصحة.
وأضاف: أمانة الأحساء ممثلة في بلدياتها تقوم بتطبيق الأنظمة بحقهم بالإغلاق الفوري، وتطبيق الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وشدد على أن هذه الأنشطة تحتاج لتراخيص خاصة باعتبارها منشآت صحية وليست تجارية فقط، ويتطلب الأمر وجود كفاءات واشتراطات تطلبها جهات الاختصاص في الجهات الصحية الحكومية، داعيا كافة المواطنات والمقيمات لعدم التعاون مع تلك المراكز غير المرخصة والإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المختلفة التي خصصتها الأمانة.
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