2814 موقف سيارات مدفوعة الأجر بالجبيل

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وتعمل أجهزة تحصيل الرسوم على المواقف في الشوارع التجارية في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة، بينما ستكون من الساعة الرابعة إلى العاشرة في الفترة المسائية، وستكون متاحة للجميع مجانًا يوم الجمعة.
وتتضمن الأجهزة مجموعة من الخدمات أبرزها: دفع أجرة الوقوف، وتسديد المخالفات، وفتح قفل العجلات، إضافة إلى الدخول إلى الحساب الإلكتروني، كما يمكن للمستخدم إضافة وحذف الساعات.
وأكدت البلدية عدم أخذ الرسوم على استصدار بطاقة برنامج «سكني» والتي تتيح للسكان الوقوف بمحيط 600 متر من السكن مجانا، كالمنازل والشقق، واستثناء دفع الرسوم على مواقف البلدية التي تكون قرب المساجد في أوقات الصلاة، حيث لن يتم تحصيل رسوم على المصلين، وأخذ رسوم في الفترات الأخرى لمنع حجز المواقف، كذلك يستثنى من رسوم المواقف القريبة من المدارس المعلمون والطلاب خلال أوقات العمل والدراسة، وأخذ الرسوم بعد انتهاء الدوام الرسمي، مع مراعاة الدوام المدرسي المسائي، إضافة إلى حصول ذوي الإعاقة على خصم 50 % من الرسوم التجارية.
وطالبت المواطنين بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين، التي تنص على شراء التذكرة من الجهاز أو التطبيق الإلكتروني، مع وضعها على الواجهة الأمامية للسيارة القريبة إلى الرصيف، والتأكد من إيقافها في الأماكن المخصصة لها.
وأكد المسحل أن المواقف تشمل المنطقة المركزية لمدينة الجبيل، ومنها شارع الملك فهد، وشارع الجبل، وشارع القطيف، وهناك بعض الشوارع التي طالب المجلس باستبدالها مثل طريق الملك فيصل الشرقي والشمالي، وشارع الدمام، ويضمن العقد حصول المواطنين على موقف مجاني في حال وجود منزل أو شقة في أحد الشوارع المشمولة في العقد.
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