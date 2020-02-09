شكرا لقرائتكم خبر عن 161 ألف متر لكلية البنين بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

خصصت بلدية محافظة قرية العليا موقعا لكلية البنين التابعة لجامعة حفر الباطن، بمساحة ١٦١ ألفا و21 م٢ في المخطط رقم «ش ع ٦٩»، بالقطعة رقم «خ١».

ووقع محضر معاينة مقر الكلية بحضور رئيس بلدية محافظة قرية العليا م. نقاء أبو هليبة، بمشاركة مندوب الجامعة رشيد الشمري، ورئيس قسم المساحة والخرائط بالبلدية تركي المطيري، ويعتبر توقيع المحضر تمهيدا لاعتماد المخطط لإنشاء الكلية خلال المرحلة القادمة.

وكان المجلس المحلي بالمحافظة طالب في اجتماعه السابق بافتتاح كلية للبنين، تخدم شباب المحافظة وما يتبع لها من مراكز إدارية وهجر في منطقة الصمان؛ لأنه لا يزال الكثير من الطلاب يتلقون تعليمهم الجامعي في محافظات ومناطق بعيدة عن ذويهم وأسرهم، في الوقت الذي انقطع فيه آخرون عن مشوار التعليم بعد الحصول على الشهادة الثانوية.

وكانت ”الخليج 365” نشرت تقريرا سابقا تحدثت فيه أيضا عن حاجة المحافظة لافتتاح الكلية، وبعد تخصيص الأرض من بلدية المحافظة لصالح جامعة حفر الباطن تظل الأسئلة قائمة متى سيتم اعتماد الكلية والشروع في إنشائها؟ وهل سيحتاج هذا الأمر زمنا طويلا؟ وتواصلت ”الخليج 365” مع الجامعة للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بذلك، إلا أنها لم تتلق أي رد أو توضيح من الجامعة حتى مثول الصحيفة للطبع.