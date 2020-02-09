طقس الأحد: انخفاض درجات الحرارة شمال ووسط المملكة وأتربة وغبار على بعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الجوف والحدود الشمالية والقصيم وأجزاء من الرياض.
كما توقع التقرير استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب وغرب المملكة، في حين تسجل أعلى درجة حرارة في وادي الدواسر 31 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة في تبوك وطريف 2 درجة مئوية. وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار التقرير إلى أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
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