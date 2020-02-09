“الصحة” تنشر تقرير المتابعة اليومية لفيروس كورونا وتؤكد عدم تسجيل أي حالات في المملكة

نشرت وزارة الصحة تقرير المتابعة اليومية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات بالفيروس في المملكة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن فرقها في المنافذ الجوية فحصت منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن 4610 مواطنين ومقيمين قادمِين عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة من الصين، منهم 3195 مباشرة، و1450 غير مباشرة. وأكدت أنها لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا حتى الآن داخل المملكة، مشيرة إلى أنها تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع انتقال الفيروس للمملكة.