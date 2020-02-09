سفير المملكة في اندونيسيا ينفي ما تردد عن مصرع سعوديين في “بالي”

ردّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، عصام بن عابد الثقفي، على الأنباء المتداولة عن مصرع سائحين سعوديين في اندونيسيا وتحديدا في جزيرة “بالي” نتيجة حَادث مروري.

وأوضح “الثقفي” أنه فور تداول الأنباء في بعض وسائل الإعلام الإندونيسية عن وقوع حَادث لسائحين سعوديين، تواصلت السفارة في جاكرتا مع السلطات الإندونيسية، وتبين أن الحادث لشخصين غير سعوديين، وأنهما توفيا في الحادث. ودعا السفير الثقفي، وفقا لـ “عكاظ”، متداولي مثل هذه الأخبار إلى عدم التسرع في نشرها وتداولها حتى يتم التحقق منها.