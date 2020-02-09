السعودية اليوم / "رؤية المملكة وإسهام المنظومة في برامج تحقيقها" ورشة عمل في مركز التنمية الاجتماعية ببريدة



بريدة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ، مؤخراً ، ورشة عمل بعنوان "رؤية المملكة وإسهام المنظومة في برامج تحقيقها" قدمتها عضوة وكالة الإستراتيجية وتحقيق الرؤية بالوزارة أماني الحقباني, بحضور مدير عام الفرع الدكتور فهد بن محمد المطلق ، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية ببريدة .

وتطرقت الحقباني خلال الورشة التي حضرها مديرو ومديرات الدور والمراكز والمكاتب واللجان التابعة لفرع المنطقة بالقصيم , إلى خطة استدامة التوعية لفروع وزارة العمل والتنمية من خلال استعراض الأهداف والمبادرات الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، كهدف تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتحسين ظروف العمل للوافدين، وزيادة إسهام الأسر المنتجة في الاقتصاد ، ودعم نمو القطاع الربحي وغيرها من أهداف ومبادرات.

كما تناولت الورشة عدداً من المحاور, التي شملت التعرف على برامج تحقيق الرؤية في منظومة العمل والتنمية، ومن أهمها برنامج التحول الوطني وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز الشخصية الوطنية وغيرها من البرامج الموجهة.

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23:25ت م

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