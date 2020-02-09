

القريات 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بزيارة ‏لقيادة حرس الحدود بمحافظة القريات في منطقة الجوف.

وكان في استقبال سموه، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبو قيادة حرس الحدود الذين تشرفوا بالسلام على سموه.

وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، حاثهم على استمرار العطاء والآداء المميز.

//انتهى//

23:11ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يزور قيادة حرس الحدود بمحافظة القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.