الصحة المصرية: المواطن القادم من المملكة غير مصاب بـ كورونا

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وكيل وزارة الصحة المصري، الدكتور عبدالناصر حميدة: إن متابعات الخليج 365 المصري القادم من المملكة غير مُصاب بفيروس كورونا.

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وأكد حميدة أنه لا صحة لما تردد عبر وسائل الإعلام أنه تم عزل المريض، موضحًا أن المريض يُعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة والتهاب رئوي، ولا أعراض لإصابته بالفيروس.

ولفت وكيل وزارة الصحة في مصر إلى أن متابعات الخليج 365 لم يأتِ من دولة موبوءة، وغير مخالط لأي حالة بها فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أنه تم عزل مريض بمستشفى حميات طنطا في مصر، بعد اشتباه الكوادر الطبية بوجود حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا.

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