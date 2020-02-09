فيصل بن بندر يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - واس

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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم ويسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرها وتقديرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته.

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