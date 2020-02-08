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شكرا لقرائتكم مطالب بإغلاق دوار المياه في حفر الباطن: زحام متواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تقع فيه حوادث مرورية باستمرار
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
طالب عدد من أهالي حفر الباطن الجهات المعنية بوضع حلول للتكدس والازدحام المتواصل، في أوقات الذروة، عند دوار المياه الواقع على طريق الملك فيصل مع طريق عثمان بن عفان؛ حيث تتكدس المركبات بشكل مستمر، وتقع فيه الحوادث المرورية.
واقترح عدد من سالكي الطريق بوضع إشارة مرورية، فيما طالب آخرون بإغلاق الدوار؛ نظرًا لقربه من الإشارة الخماسية.
يذكر أن الدوار يعتبر من أسرع الدوارات التي أنشئت؛ حيث استغرق إنشاؤه أسبوعًا واحدًا تزامنًا مع زيارة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف عام 2013م التي افتتح خلالها عدة مشاريع حكومية.
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