5 طرق لتخفيض ضغط الدم دون أدوية

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، ما يجبرهم على تناول الأدوية يوميًّا للحفاظ على مستواه في الحدود الطبيعية قدر الإمكان، ولكن وفقًا لخبراء من الولايات المتحدة، يمكن تخفيض مستوى ضغط الدم بطرق بسيطة من دون الحاجة إلى تناول الأدوية.

قال الدكتور بريندي وليامز، أخصائي أمراض القلب من Texas Health Stephenville: الأدوية التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، يمكن أن يكون لها تأثيرات جانبية-تشنجات عضلة الساق، الدوخة، الأرق، ولكن يمكن تخفيض ارتفاع ضغط الدم باتباع ما يلي:

1- تناول الموز والمواد المحتوية على عنصر البوتاسيوم:

فهو يحفز الكلى على طرد الصوديوم من الجسم، حيث إن انخفاض تركيز، يضمن انخفاض ضغط الدم، ويعتبر الموز أحد أفضل المصادر للحصول على البوتاسيوم، وكذلك البطاطا والطماطم والفاصوليا والبزلاء والزبيب، هي مصادر غنية به.

2- تناول الشوكولاتة الداكنة:

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تحتوي على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد، التي تساعد على تخفيض ضغط الدم عن طريق تخفيف توتر الأوعية الدموية.

3- تناول شاي كاركادي:

أكدت نتائج التجارب التي أجراها علماء جامعة تافتس، أن هذا المشروب يساعد على تخفيض ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي من دون تناول الأدوية.

4- تناول منتجات الصويا:

يساعد تبديل المواد الغذائية الكربوهيدراتية البسيطة بمنتجات الصويا ومنتجات ألبان قليلة الدسم، على تخفيض ضغط الدم المرتفع.

5- التنفس البطيء:

يسبب تفاعل الجسم مع المؤثرات الحياتية اليومية، إنتاج هرمونات الإجهاد (الكارتيزول، الأدرينالين)، التي تسبب زيادة نبضات القلب وتضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى عدم استقرار ضغط الدم؛ لذلك فإن التنفس العميق ببطء يساعد بفاعلية على التحكم بهرمونات الإجهاد وضغط الدم من دون تناول الأدوية؛ لذلك ينصح الخبراء بإجراء هذا التمرين يوميًّا لمدة خمس دقائق صباحًا ومساء.

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