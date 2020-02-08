شكرا لقرائتكم خبر عن زواج مذيعة الجزيرة “علا الفارس“ .. ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها على السناب شات، ظهرت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس برفقة والدتها في السيارة، حيث كانتا تتحدّثان عن موضوع زواجها وحياتها الشخصية، وقد فاجأت علا المتابعين بالقول: "أنا متزوّجة شغلي".

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زواج مذيعة الجزيرة “علا الفارس“ .. ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟



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وفي وقت سابق، كانت إحدى الناشطات المتابعات لعلا الفارس غردت على صورة تجمع علا مع طفل، بالقول: علا الفارس متى تزوجتي؟.. لترد عليها الأخيرة معلنة بالقول إنها تزوجت عندما كانت غافية، وهو رد يحمل نبرة سخرية.



والدة علا في سلسلة مقاطع فيديو إنتشر عبر مواقع السوشيال ميديا، قالت: "بنتي مش ملحقه ع معجبين وايميلات بس لسه قلبها مادق عشان تتزوج"، ووصفتها فيما بعد أنّها مثل العصفور تحب السفر والرحلات والعمل.



والمفاجأة الأكبر كانت عندما ردّت علا بالقول: "لن أتزوّج إلّا من طينة بلادي ايش ماكان يكون"، ولكنّها عادت ونوّهت بالقول أنّ معظم العرسان الأردنيين الذين يتقدّمون لها، يطلبون منها أن تمكث في المنزل وتترك عملها، وهذا ما يجعلها تفكّر في ألّا تتزوّج الآن، لأنّها سعيدة بعملها.

وكانت الفارس قدمت استقالتها من مجموعة MBC، بعد خلافات مع إدارة القناة وانضمت إلى قناة الجزيرة القطرية.