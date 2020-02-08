وافد يحتجز طفل ويتحرش به داخل نادي رياضي في جدة.. والكشف عن جنسيته والحكم الصادر بحقه

انتهت الجهات المختصة من تنفيذ منطوق الحكم في الحق العام، بالسجن والجلد والإبعاد بحق وافد باكستاني أدين بجريمة تحرش بحدث آسيوي يبلغ من العمر 8 أعوام داخل نادٍ رياضي قبل سنوات.

وأصدرت محكمة جدة الجزائية حكمها بإدانة وافد باكستاني بجريمة التحرش بالحدث داخل نادي رياضي خاص جنوب المحافظة، وقررت معاقبته بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة، والإبعاد عن المملكة، عقب ثبوت إدانته .

ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” ، فقد والد الحدث ببلاغ متهما الجاني بأنه كان ينتظر خروج المشتركين من النادي الرياضي ليخلو بابنه “الضحية” بقصد التحرش والاعتداء عليه، وخضع المتهم وهو “عشريني” للاستجواب، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالاعتداء على حدث قاصر بعد احتجازه، واعتبرت النيابة العامة أن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعا.

وفي المحاكمة تراجع المتهم عن اعترافاته السابقة وإقراره الخطي أمام جهات التحقيق، ما دفع والد الحدث إلى تقديم عدد من القرائن إضافة إلى أقوال الحدث المُعتدى عليه داخل مقر النادي، في حين كشفت الوقائع أن المتهم كان يقيم بطريقة غير نظامية، لتقرر النيابة العامة إزاء ذلك فرز قضية مستقلة للنادي الرياضي لتشغيله مخالفا للنظام.